Toyota Urbancruiser used cars for sale in London
With 11 used Toyota Urbancruiser cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Toyota Urbancruiser cars for sale in London
£5,000
Toyota Urbancruiser 1.4 D-4D AWD 5dr
2010 (60 reg) | 36,000 miles
£5,449
Toyota Urbancruiser 1.33 VVT-i 5dr (EU5)
2011 (61 reg) | 36,000 miles
£3,499
Toyota Urbancruiser 1.4 D-4D AWD 5dr (EU5)
2011 (11 reg) | 89,907 miles
£3,479
Toyota Urbancruiser 1.33 VVT-i Hatchback 5dr Petrol Manual (129 g/km, 99 bhp)
2009 (09 reg) | 76,158 miles
£3,500
Toyota Urbancruiser 1.33 VVT-i 5dr
2009 (09 reg) | 77,000 miles
£3,995
Toyota Urbancruiser 1.33 VVT-i 5dr
2009 (59 reg) | 62,000 miles
£4,145
Toyota Urbancruiser 1.4 D-4D Hatchback 5dr Diesel Manual AWD (EU5) (130 g/km, 89 bhp)
2011 (61 reg) | 67,300 miles
£3,500
Toyota Urbancruiser 1.4 D-4D AWD 5dr (EU5)
2011 (11 reg) | 98,000 miles
£3,895
Toyota Urbancruiser 1.4 D-4D AWD 5dr (EU5)
2012 (61 reg) | 63,000 miles
£2,295
Toyota Urbancruiser 1.33 VVT-i 5dr
2009 (09 reg) | 100,000 miles
£2,995
Toyota Urbancruiser 1.4 D-4D Hatchback 5dr Diesel Manual AWD (130 g/km, 89 bhp)
2009 (59 reg) | 75,000 miles