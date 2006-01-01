Hyundai Amica used cars for sale in London
With 12 used Hyundai Amica cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Hyundai Amica cars for sale in London
£699
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 95,417 miles
£699
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 95,417 miles
£1,000
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 56,000 miles
£2,470
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (06 reg) | 35,000 miles
£675
Hyundai Amica 1.1 GSi 5dr
2007 (57 reg) | 72,000 miles
£980
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2008 (08 reg) | 67,288 miles
£1,395
Hyundai Amica 1.1 GSi 5dr
2008 (08 reg) | 27,000 miles
£799
Hyundai Amica 1.1 GSi 5dr
2007 (07 reg) | 48,550 miles
£895
Hyundai Amica 1.1 GSi 5dr
2007 (07 reg) | 88,000 miles
£1,995
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2007 (07 reg) | 48,000 miles
£2,250
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2008 (08 reg) | 37,000 miles
£1,190
Hyundai Amica 1.1 GSi 5dr
2007 (07 reg) | 36,000 miles