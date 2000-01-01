Honda FR-V used cars for sale in London
With 29 used Honda FR-V cars in London available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Honda FR-V cars for sale in London
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 111,823 miles
£2,795
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 102,778 miles
£4,190
Honda Fr-V I-VTEC SE 6 SEATER 1 FORMER KEEPER AUTOMATIC 1.8 5dr
2007 (07 reg) | 63,100 miles
£990
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 100,000 miles
£2,156
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (57 reg) | 104,500 miles
£1,200
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (55 reg) | 138,000 miles
£3,950
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (58 reg) | 83,000 miles
£2,490
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES MPV 5dr Petrol Manual (177 g/km, 138 bhp)
2009 (59 reg) | 157,000 miles
£1,500
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES MPV 5dr Diesel Manual (167 g/km, 138 bhp)
2009 (09 reg) | 130,000 miles
£2,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 112,942 miles
£7,490
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (59 reg) | 40,000 miles
£1,450
Honda Fr-V I-VTEC EX 1.8 5dr
2007 (07 reg) | 122,000 miles
£5,750
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2007 (07 reg) | 47,000 miles
£4,450
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (57 reg) | 115,000 miles
£2,795
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2008 (08 reg) | 93,000 miles
£2,490
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (09 reg) | 110,143 miles
£1,485
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2006 (55 reg) | 116,000 miles
£6,442
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (59 reg) | 64,000 miles
£2,950
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2008 (57 reg) | 100,000 miles
£4,995
Honda Fr-V 1.8 I-VTEC EX 5d AUTO 139 BHP
2009 (59 reg) | 97,000 miles
£2,399
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2008 (57 reg) | 114,000 miles
£3,195
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2008 (08 reg) | 79,000 miles
£3,490
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2008 (08 reg) | 91,342 miles
£7,550
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr Auto
2008 (08 reg) | 47,454 miles