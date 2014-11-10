Black Hyundai ix20 used cars for sale
With 43 used Black Hyundai ix20 cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black Hyundai ix20 cars for sale
£5,995
Hyundai ix20 1.6 Style 5dr
2011 (61 reg) | 17,000 miles
£4,937
Hyundai IX20 1.4 Style 5dr
2013 (13 reg) | 61,749 miles
£8,250
Hyundai ix20 Diesel Hatchback 1.6 CRDi Blue Drive SE 5dr
2016 (16 reg) | 8,211 miles
£9,190
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive Premium Nav 5dr
2017 (17 reg) | 25,635 miles
£8,600
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 22,109 miles
£6,250
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2012 (62 reg) | 26,000 miles
£6,495
Hyundai IX20 1.6 Style 5dr
2013 (13 reg) | 53,318 miles
£7,490
Hyundai IX20 1.4L SE BLUE DRIVE 5d 89 BHP FREE 82 POINT RAC CHECK PASSED !!
2016 (66 reg) | 42,000 miles
£14,790
Hyundai Ix20 1.6 Premium Nav 5dr
2019 (19 reg) | 50 miles
£10,494
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 5,000 miles
£10,030
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2017 (67 reg) | 7,656 miles
£7,300
Hyundai Ix20 1.6 Active 5dr Auto
2014 (64 reg) | 20,696 miles
£4,490
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2011 (11 reg) | 54,000 miles
£10,400
Hyundai ix20 1.4L SE Blue Drive 5dr
2018 (18 reg) | 6,267 miles
£8,995
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto
2015 (65 reg) | 12,000 miles
£8,495
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (66 reg) | 24,963 miles
£8,944
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2016 (66 reg) | 13,427 miles
£9,291
Hyundai Ix20 1.6 SE 5dr Auto Hatchback
2017 (67 reg) | 32,445 miles
£5,980
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2015 (15 reg) | 42,901 miles
£9,000
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2017 (17 reg) | 23,851 miles
£8,690
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 9,708 miles
£5,490
Hyundai IX20 1.6 STYLE 5d MPV AUTO - PANORAMIC ROOF
2012 (62 reg) | 65,643 miles
£4,490
Hyundai IX20 1.6 CRDI STYLE BLUE DRIVE 5d 113 BHP
2014 (14 reg) | 96,000 miles
£2,995
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2011 (61 reg) | 94,000 miles