Honda MPV used cars for sale
With 201 used Honda MPV cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Honda MPV cars for sale
£4,490
Honda Stream 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2009 (09 reg) | 42,000 miles
£995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 107,072 miles
£2,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 117,160 miles
£4,750
Honda Freed
2019 (69 reg) | 59,000 miles
£3,950
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 82,000 miles
£1,695
Honda Fr-V 2.0 I-VTEC SPORT 5d 148 BHP GREAT VALUE 6 SEATER+NEW MOT
2006 (06 reg) | 130,000 miles
£895
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2005 (55 reg) | 174,213 miles
£595
Honda Stream 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2001 (Y reg) | 113,000 miles
£7,995
Honda Odyssey ABSOLUTE 2.4 I-VTEC NEW SHAPE 7 SEATER 5dr
2009 (09 reg) | 77,000 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,114 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 111,823 miles
£3,990
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 90,000 miles
£6,000
Honda Stepwagon 2.0 5dr
2007 (07 reg) | 65,000 miles
£1,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 95,000 miles
£1,495
Honda Stream 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (51 reg) | 69,000 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (55 reg) | 128,500 miles
£1,895
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 104,000 miles
£2,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 107,000 miles
£5,495
Honda Stepwagon FRESH IMPORT 6 MONTH WARRANTY DRIVES A1 5dr
2006 (06 reg) | 76,000 miles
£6,495
Honda Elysion 64000 MILES GREY FRESH FRESH CAR!! 2.4 5dr
2005 (55 reg) | 64,000 miles
£500
Honda Shuttle 2.2 i SE 5dr (a/c)
1998 (R reg) | 220,000 miles
£1,290
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (55 reg) | 160,000 miles
£6,295
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 70,000 miles
£795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport MPV 5dr Petrol Manual (199 g/km, 148 bhp)
2005 (55 reg) | 184,000 miles
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