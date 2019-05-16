Manual Honda used cars for sale
With 6,975 used Manual Honda cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Honda cars for sale
£1,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Sport SUV 5dr Petrol Manual (216 g/km, 148 bhp)
2003 (53 reg) | 93,000 miles
£1,895
Honda Accord 2.0 SE VTEC 5d 155 BHP 12 MONTH MOT, READY 2 GO
2007 (56 reg) | 127,129 miles
£1,689
Honda Jazz 1.3 DSI SE 5d 82 BHP | SERVICE HISTORY | 2 OWNERS
2005 (05 reg) | 59,990 miles
£1,650
Honda Accord 2.2 i-CDTi EX 4dr
2007 (07 reg) | 135,809 miles
£1,990
Honda Jazz 1.4 i-DSI Sport 5dr
2006 (06 reg) | 69,000 miles
£6,195
Honda Jazz 1.3 I-VTEC ES PLUS 5d 99 BHP
2013 (63 reg) | 24,272 miles
£990
Honda Civic 1.8 SE I-VTEC 5d - NEW SHAPE
2006 (06 reg) | 110,134 miles
£1,795
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2006 (06 reg) | 34,197 miles
£3,995
Honda Jazz 1.3 I-VTEC ES 5d 98 BHP 7 SERVICES + AIRCON + POWER FOLD
2010 (60 reg) | 50,000 miles
£1,995
Honda Civic 1.4 i-Dsi SE 5dr Looks And Drives Excellent
2006 (56 reg) | 102,000 miles
£3,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 72,000 miles
£980
Honda Accord 2.2 i-CDTi EX 4dr
2007 (56 reg) | 217,000 miles
£12,500
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi 5dr
2019 (19 reg) | 4,935 miles
£2,790
Honda Civic I-VTEC TYPE S 1.4 3dr
2010 (10 reg) | 100,070 miles
£790
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2005 (55 reg) | 95,000 miles
£550
Honda Prelude 2.0 i 2dr
1997 (P reg) | 130,000 miles
£8,500
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (07 reg) | 29,900 miles
£12,480
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD Bluetooth
2015 (64 reg) | 26,450 miles
£1,600
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 93,000 miles
£4,991
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 85,000 miles
£10,750
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2017 (66 reg) | 26,745 miles
£6,730
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2013 (13 reg) | 48,530 miles
£10,416
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi 5dr
2018 (18 reg) | 27,508 miles
£4,690
Honda Civic 2.2 i-CDTi Si 5dr
2010 (10 reg) | 42,000 miles
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