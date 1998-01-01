Silver Honda FR-V used cars for sale
With 32 used Silver Honda FR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Silver Honda FR-V cars for sale
£995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 107,072 miles
£1,695
Honda Fr-V 2.0 I-VTEC SPORT 5d 148 BHP GREAT VALUE 6 SEATER+NEW MOT
2006 (06 reg) | 130,000 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (55 reg) | 128,500 miles
£1,895
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 104,000 miles
£5,299
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (57 reg) | 52,916 miles
£4,190
Honda Fr-V I-VTEC SE 6 SEATER 1 FORMER KEEPER AUTOMATIC 1.8 5dr
2007 (07 reg) | 63,100 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2006 (06 reg) | 115,750 miles
£4,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (09 reg) | 42,000 miles
£2,290
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 100,000 miles
£1,200
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (06 reg) | 115,635 miles
£1,799
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 92,000 miles
£7,490
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (59 reg) | 40,000 miles
£1,450
Honda Fr-V I-VTEC EX 1.8 5dr
2007 (07 reg) | 122,000 miles
£3,799
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 101,000 miles
£2,000
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2007 (07 reg) | 133,000 miles
£5,750
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2007 (07 reg) | 47,000 miles
£3,000
Honda Fr-V 2.2 I-CTDI EX 5d 140 BHP ***FULL DEALER HISTORY***
2009 (59 reg) | 115,000 miles
£4,000
Honda Fr-V 2.2 I-CTDI EX 5DR
2007 (07 reg) | 70,000 miles
£3,990
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 79,000 miles
£5,995
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 75,000 miles
£1,395
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (56 reg) | 134,000 miles
£5,490
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr Auto
2009 (09 reg) | 62,000 miles
£2,495
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 123,861 miles
£2,795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 102,215 miles