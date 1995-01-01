Grey Honda FR-V used cars for sale
With 51 used Grey Honda FR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Grey Honda FR-V cars for sale
£2,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 117,160 miles
£3,990
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 90,000 miles
£1,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 95,000 miles
£2,295
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 107,000 miles
£1,290
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (55 reg) | 160,000 miles
£1,489
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (56 reg) | 137,000 miles
£3,190
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 97,000 miles
£2,795
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 102,778 miles
£2,290
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (56 reg) | 110,000 miles
£2,156
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (57 reg) | 104,500 miles
£5,995
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 53,400 miles
£3,950
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (58 reg) | 83,000 miles
£3,995
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (57 reg) | 75,400 miles
£2,490
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES MPV 5dr Petrol Manual (177 g/km, 138 bhp)
2009 (59 reg) | 157,000 miles
£1,500
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES MPV 5dr Diesel Manual (167 g/km, 138 bhp)
2009 (09 reg) | 130,000 miles
£4,499
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (59 reg) | 51,000 miles
£1,995
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 138,000 miles
£2,495
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2006 (56 reg) | 71,250 miles
£2,190
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (07 reg) | 101,890 miles
£3,490
Honda Fr-V 1.8 I-VTEC EX 5d AUTO 139 BHP 6 SEATER
2007 (07 reg) | 119,000 miles
£4,450
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (57 reg) | 115,000 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 140,000 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX MPV 5dr Diesel Manual (167 g/km, 138 bhp)
2007 (57 reg) | 126,100 miles
£2,045
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2006 (06 reg) | 136,000 miles