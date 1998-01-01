Blue Honda FR-V used cars for sale
With 23 used Blue Honda FR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Honda FR-V cars for sale
£895
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2005 (55 reg) | 174,213 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,114 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 111,823 miles
£1,690
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (55 reg) | 86,000 miles
£990
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 100,000 miles
£1,495
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE MPV 5dr Petrol Manual (179 g/km, 123 bhp)
2006 (56 reg) | 98,000 miles
£795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 186,000 miles
£1,000
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2006 (56 reg) | 160,000 miles
£1,200
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (55 reg) | 138,000 miles
£1,000
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (56 reg) | 182,430 miles
£1,295
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2005 (55 reg) | 100,000 miles
£3,000
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (58 reg) | 129,600 miles
£2,490
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (09 reg) | 110,143 miles
£1,595
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 147,000 miles
£1,485
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2006 (55 reg) | 116,000 miles
£2,950
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2008 (57 reg) | 100,000 miles
£5,480
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (57 reg) | 69,000 miles
£1,195
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 120,000 miles
£5,795
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 81,650 miles
£1,195
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg)
£1,290
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 118,422 miles