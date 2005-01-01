Black Honda FR-V used cars for sale
With 20 used Black Honda FR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black Honda FR-V cars for sale
£6,295
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 70,000 miles
£795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport MPV 5dr Petrol Manual (199 g/km, 148 bhp)
2005 (55 reg) | 184,000 miles
£2,600
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 103,500 miles
£1,750
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 126,000 miles
£2,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 102,000 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 120,000 miles
£5,095
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (59 reg) | 52,003 miles
£1,290
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 135,000 miles
£2,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 112,942 miles
£1,100
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (56 reg) | 126,000 miles
£1,750
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport MPV 5dr Petrol Manual (199 g/km, 148 bhp)
2006 (06 reg) | 114,185 miles
£2,795
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2008 (08 reg) | 93,000 miles
£5,995
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2008 (58 reg) | 51,890 miles
£6,442
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (59 reg) | 64,000 miles
£1,990
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (09 reg) | 100,505 miles
£4,450
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2009 (59 reg) | 75,000 miles
£1,795
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (58 reg) | 121,000 miles