Latest second hand Honda FR-V cars for sale

Honda FR-V cars for sale
With 134 used Honda FR-V cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
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Latest second hand Honda FR-V cars for saleView all
£995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2005 (05 reg) | 107,072 miles
£2,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 117,160 miles
£3,950
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 82,000 miles
£1,695
Honda Fr-V 2.0 I-VTEC SPORT 5d 148 BHP GREAT VALUE 6 SEATER+NEW MOT
2006 (06 reg) | 130,000 miles
£995
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2006 (06 reg) | 172,000 miles
£895
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2005 (55 reg) | 174,213 miles
£1,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,114 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 111,823 miles
£3,990
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2007 (57 reg) | 90,000 miles
£1,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 95,000 miles
£1,495
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (55 reg) | 128,500 miles
£1,895
Honda Fr-V 1.7 i-VTEC SE 5dr
2006 (06 reg) | 104,000 miles
£2,295
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 107,000 miles
£1,290
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (55 reg) | 160,000 miles
£6,295
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 70,000 miles
£795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport MPV 5dr Petrol Manual (199 g/km, 148 bhp)
2005 (55 reg) | 184,000 miles
£1,489
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi Sport 5dr
2006 (56 reg) | 137,000 miles
£5,299
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC SE 5dr
2007 (57 reg) | 52,916 miles
£3,190
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 97,000 miles
£2,795
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 102,778 miles
£2,600
Honda Fr-V 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 103,500 miles
£4,190
Honda Fr-V I-VTEC SE 6 SEATER 1 FORMER KEEPER AUTOMATIC 1.8 5dr
2007 (07 reg) | 63,100 miles
£1,690
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport 5dr
2005 (55 reg) | 86,000 miles
£2,290
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2006 (56 reg) | 110,000 miles