White Honda CR-Z used cars for sale
With 14 used White Honda CR-Z cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand White Honda CR-Z cars for sale
£3,799
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 83,000 miles
£4,900
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 61,060 miles
£6,492
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2013 (13 reg) | 75,015 miles
£5,791
Honda Cr-Z I-VTEC IMA SPORT 1.5 3dr
2012 (12 reg) | 58,340 miles
£8,480
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2014 (14 reg) | 41,235 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2010 (10 reg) | 105,000 miles
£5,250
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 59,030 miles
£4,890
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 71,082 miles
£5,750
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2012 (62 reg) | 74,478 miles
£5,950
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2012 (12 reg) | 92,900 miles
£4,200
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2011 (11 reg) | 130,800 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2011 (11 reg) | 79,000 miles
£8,000
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport T Coupe 3dr Petrol Hybrid Manual (116 g/km, 119 bhp)
2013 (63 reg) | 58,000 miles
£4,890
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2012 (12 reg) | 81,000 miles