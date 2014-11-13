Blue Honda CR-Z used cars for sale
With 12 used Blue Honda CR-Z cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Blue Honda CR-Z cars for sale
£4,901
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Hybrid 3dr
2011 (61 reg) | 77,739 miles
£5,250
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA SPORT 3d 113 BHP PRIV GLASS+USB/AUX
2010 (10 reg) | 56,471 miles
£5,495
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2012 (12 reg) | 48,000 miles
£4,395
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 80,000 miles
£5,880
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 55,112 miles
£4,499
Honda Cr-Z 1.5 SPORT 3dr
2010 (60 reg) | 83,130 miles
£4,895
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 67,000 miles
£6,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2012 (62 reg) | 44,000 miles
£4,590
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 80,000 miles
£3,595
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 78,000 miles
£4,190
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 72,910 miles
£5,490
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 59,000 miles