Black Honda CR-Z used cars for sale
With 17 used Black Honda CR-Z cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Black Honda CR-Z cars for sale
£4,290
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2011 (11 reg) | 82,679 miles
£3,799
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2011 (61 reg) | 117,242 miles
£4,895
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 64,403 miles
£3,555
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 129,152 miles
£4,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (60 reg) | 61,000 miles
£3,999
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 94,000 miles
£5,295
Honda Cr-Z I-VTEC IMA SPORT 1.5 3dr
2012 (12 reg) | 90,000 miles
£5,290
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2011 (11 reg) | 104,000 miles
£4,490
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA SPORT 3d 113 BHP
2010 (10 reg) | 79,000 miles
£5,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Coupe 3dr Petrol Hybrid Manual (117 g/km, 113 bhp)
2012 (62 reg) | 69,298 miles
£3,980
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (11 reg) | 94,749 miles
£3,999
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2011 (11 reg) | 96,000 miles
£4,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (10 reg) | 52,000 miles
£6,995
Honda CR-Z 3-Door 1.5 IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 40,100 miles
£5,795
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport 3dr
2011 (61 reg) | 62,664 miles
£5,450
Honda Cr-Z 1.5 IMA GT 3dr
2011 (11 reg) | 85,000 miles
£4,485
Honda Cr-Z Sp I-vtec Ima Hybrid Sport 1.5 3dr
2011 (61 reg) | 61,089 miles