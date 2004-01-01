Vauxhall Meriva used cars for sale in East of England
With 21 used Vauxhall Meriva cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Meriva cars for sale in East of England
£1,352
Vauxhall Meriva 1.6 i 16v Energy 5dr (a/c)
2004 (54 reg) | 66,000 miles
£5,999
Vauxhall Meriva Techline 1.6 Cdti 5dr
2014 (64 reg) | 35,302 miles
£3,999
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2012 (62 reg) | 44,000 miles
£4,299
Vauxhall Meriva Exclusiv 1.4 16v 5dr
2012 (61 reg) | 63,000 miles
£3,795
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2012 (12 reg) | 67,000 miles
£8,449
Vauxhall Meriva 1.6 CDTi 16V ecoFLEX SE 5dr Bluetooth
2016 (16 reg) | 14,586 miles
£4,350
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Life 5dr
2015 (65 reg) | 80,500 miles
£7,299
Vauxhall Meriva Exclusiv A/C 1.4 5dr
2016 (16 reg) | 14,508 miles
£6,499
Vauxhall Meriva Tech Line 1.4 100ps MPV 5dr
2015 (15 reg) | 32,415 miles
£2,695
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v SE 5dr (a/c)
2011 (11 reg) | 102,000 miles
£4,650
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Life 5dr
2015 (15 reg) | 22,300 miles
£5,999
Vauxhall Meriva Exclusiv 1.7 CDTi (110ps) Automatic with Air Condi 5dr
2014 (64 reg) | 22,400 miles
£3,490
Vauxhall Meriva 1.7 CDTi 16v SE 5dr (a/c)
2011 (60 reg) | 74,529 miles
£8,750
Vauxhall Meriva 1.4T 16V SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 12,725 miles
£5,999
Vauxhall Meriva Techline Cdti Efle 1.6 5dr
2014 (64 reg) | 35,177 miles
£5,290
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Exclusiv 5dr
2015 (65 reg) | 43,003 miles
£995
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Life 5dr
2006 (06 reg) | 123,000 miles
£5,995
Vauxhall Meriva 1.4 i 16v Tech Line 5dr
2014 (14 reg) | 13,000 miles
£4,990
Vauxhall Meriva 1.7 CDTi 16v SE 5dr
2011 (11 reg) | 40,000 miles
£3,690
Vauxhall Meriva 1.3 CDTi S 5dr
2011 (11 reg) | 64,000 miles