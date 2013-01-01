Vauxhall Antara used cars for sale in East of England
With 6 used Vauxhall Antara cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Antara cars for sale in East of England
£6,295
Vauxhall Antara Exclusiv Cdti 4X4 2.2 5dr
2013 (63 reg) | 58,000 miles
£5,491
Vauxhall Antara Se Cdti 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 75,729 miles
£6,195
Vauxhall Antara 2.2 CDTi SE AWD 5dr (Nav)
2013 (13 reg) | 72,000 miles
£5,995
Vauxhall Antara 2.2 EXCLUSIV CDTI 4WD 5d 161 BHP
2013 (62 reg) | 51,897 miles
£6,295
Vauxhall Antara 2.2 CDTi SE AWD (s/s) 5dr (Nav)
2014 (63 reg) | 70,589 miles
£6,995
Vauxhall Antara 2.2 CDTi Diamond AWD 5dr
2013 (63 reg) | 65,000 miles