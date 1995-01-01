Hyundai ix35 used cars for sale in East of England
With 6 used Hyundai ix35 cars in East of England available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Hyundai ix35 cars for sale in East of England
£7,000
Hyundai ix35 2.0 CRDi 16v Premium 4WD 5dr
2012 (61 reg) | 57,000 miles
£7,999
Hyundai ix35 2.0 CRDi Premium 5dr Bluetooth
2013 (13 reg) | 55,736 miles
£6,595
Hyundai IX35 CRDI PREMIUM 1.7 5dr
2012 (62 reg) | 69,211 miles
£7,991
Hyundai Ix35 Crdi Premium Panorama 1.7 5dr
2014 (64 reg) | 86,032 miles
£5,995
Hyundai ix35 1.7 CRDi 16v Premium Individual Pack 2WD 5dr
2011 (61 reg) | 64,000 miles