Suzuki Grand Vitara used cars for sale in East Midlands
With 10 used Suzuki Grand Vitara cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Suzuki Grand Vitara cars for sale in East Midlands
£1,395
Suzuki Grand Vitara 1.6 VVT 3dr
2005 (55 reg) | 128,000 miles
£3,999
Suzuki Grand Vitara 2.4 SZ4 3dr
2009 (09 reg) | 60,000 miles
£2,995
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS SUV 3dr Diesel Manual (195 g/km, 127 bhp)
2007 (57 reg) | 69,000 miles
£3,200
Suzuki Grand Vitara 1.6 SZ4 3dr
2009 (09 reg) | 70,622 miles
£3,695
Suzuki Grand Vitara 2.0 16v X-EC Estate 5dr
2007 (07 reg) | 100,000 miles
£4,495
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS X-EC 5dr
2009 (59 reg) | 92,000 miles
£3,289
Suzuki Grand Vitara 1.6 SZ3 SUV 3dr Petrol Manual (195 g/km, 104 bhp)
2011 (11 reg) | 97,668 miles
£2,795
Suzuki Grand Vitara 1.6 VVT+ 3dr
2006 (06 reg)
£3,290
Suzuki Grand Vitara 2.0 16v X-EC 5dr
2008 (58 reg) | 98,316 miles
£4,395
Suzuki Grand Vitara 1.6 SZ3 3dr
2011 (11 reg) | 90,000 miles