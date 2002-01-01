Nissan Elgrand used cars for sale in East Midlands
With 9 used Nissan Elgrand cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Nissan Elgrand cars for sale in East Midlands
£6,490
Nissan Elgrand HighWay Star 4WD 3.5 5dr
2005 (05 reg) | 79,900 miles
£7,995
Nissan Elgrand Highway Star 3.5 5dr
2004 (04 reg) | 108,000 miles
£6,890
Nissan Elgrand VG 3.5 Auto 4WD 5dr
2006 (56 reg) | 63,500 miles
£7,490
Nissan Elgrand 2.5 Auto HighWay Star
2008 (08 reg) | 70,000 miles
£6,490
Nissan Elgrand HIGHWAY STAR 3.5 Auto 5dr
2002 (02 reg) | 55,000 miles
£11,990
Nissan Elgrand VG 3.5 Auto CAMPERVAN Conversion
2005 (54 reg) | 53,800 miles
£10,990
Nissan Elgrand 3.5 V6 Auto CAMPER VAN Conversion
2003 (03 reg) | 71,300 miles
£9,950
Nissan Elgrand 2.5 Highway Star Full H/Lther Reclining 5dr
2008 (58 reg) | 58,000 miles
£7,450
Nissan Elgrand 3.5 V6 Highway Star UK Nav, FSH x 9 Serv 5dr
2004 (54 reg) | 39,000 miles