Hyundai ix20 used cars for sale in East Midlands
With 22 used Hyundai ix20 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£18,070
£17,070
Save£1,000
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£14,399
Save£16,091
Hyundai IX20 SE NAV 1.6 MY19 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£16,347
Save£14,143
Hyundai IX20 SE 1.6 A/T MY19 5dr
5 door Automatic Petrol MPV
RRP£18,120
£15,838
Save£2,282
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in East Midlands
£4,995
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2012 (12 reg) | 61,394 miles
£5,187
Hyundai ix20 1.4 Style Hatchback 5dr Petrol Manual (130 g/km, 89 bhp)
2011 (61 reg) | 35,000 miles
£3,989
Hyundai IX20 1.4 ACTIVE 5d 89 BHP **Nov 2020 Mot 3 Months Warranty**
2013 (13 reg) | 100,000 miles
£5,000
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2012 (62 reg) | 45,000 miles
£8,600
Hyundai IX20 1.6 SE 5dr Auto
2016 (66 reg) | 22,109 miles
£9,000
Hyundai IX20 Auto SE 1.6 5dr
2016 (16 reg) | 2,647 miles
£9,499
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 10,274 miles
£10,000
Hyundai Ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr
2017 (67 reg) | 8,060 miles
£5,100
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2012 (62 reg) | 39,688 miles
£8,400
Hyundai IX20 1.4 Blue Drive Premium 5dr
2016 (16 reg) | 12,343 miles
£7,300
Hyundai IX20 1.4 Style 5dr
2014 (64 reg) | 25,850 miles
£13,350
Hyundai ix20 1.6 SE Nav 5 Door
2019 (19 reg) | 4,619 miles
£7,195
Hyundai ix20 1.6 Active 5dr
2014 (14 reg) | 17,362 miles
£9,990
Hyundai ix20 1.6 SE 5 Door
2018 (68 reg) | 6,264 miles
£4,795
Hyundai ix20 1.6 CRDi Blue Drive Style 5dr
2012 (12 reg) | 61,264 miles
£5,500
Hyundai IX20 1.6 Active Auto 5dr
2011 (61 reg) | 42,596 miles
£8,399
Hyundai ix20 1.6 Premium Auto 5dr
2016 (16 reg) | 10,041 miles
£9,400
Hyundai Ix20 1.6 CRDi Blue Drive Premium 5dr
2016 (66 reg) | 21,152 miles
£7,500
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive Premium (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 11,800 miles
£6,250
Hyundai IX20 1.6 Active 5dr
2013 (63 reg) | 30,821 miles
£7,995
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr (ISG)
2016 (65 reg) | 12,306 miles