Hyundai Amica used cars for sale in East Midlands
With 6 used Hyundai Amica cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Hyundai Amica cars for sale in East Midlands
£850
Hyundai Amica 1.0 Si 5dr
2002 (02 reg) | 586,500 miles
£869
Hyundai Amica 1.0 Si 5dr
2000 (X reg) | 51,000 miles
£2,590
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2006 (56 reg) | 18,769 miles
£1,695
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2008 (08 reg) | 29,000 miles
£1,490
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2008 (08 reg) | 56,016 miles
£1,974
Hyundai Amica 1.1 CDX 5dr
2007 (57 reg) | 71,810 miles