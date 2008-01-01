Honda Civic used cars for sale in East Midlands
With 231 used Honda Civic cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£26,635
£21,495
Save£5,140
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (Tech Pack) CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,405
£18,405
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Honda Civic cars for sale in East Midlands
£8,399
Honda Civic 1.6 I-DTEC SR TOURER 5dr
2015 (65 reg) | 67,000 miles
£16,995
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr CVT Petrol Hatchback
2018 (18 reg) | 7,553 miles
£3,295
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (09 reg) | 81,849 miles
£9,883
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5dr 118 BHP *Bluetooth + DAB + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 33,947 miles
£24,480
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 26,500 miles
£3,695
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2009 (59 reg) | 72,373 miles
£9,300
Honda Civic 1.6 I-DTEC SR 5d 118 BHP - PAN ROOF, SAT NAV, LEATHER
2016 (66 reg) | 57,577 miles
£1,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2008 (08 reg) | 122,000 miles
£6,541
Honda Civic Hatchback 1.8 i-VTEC ES-T 5dr
2013 (63 reg) | 71,556 miles
£22,000
Honda Civic Type R 2.0 i-VTEC Type R GT 5dr Petrol Hatchback
2016 (16 reg) | 3,590 miles
£19,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo GPF Sport Plus CVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 4,900 miles
£8,000
Honda Civic 1.6 I-DTEC SE PLUS 5d 118 BHP 1 OWNER CRUISE DAB REVERSE CAM
2015 (65 reg) | 52,000 miles
£1,750
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S 3dr
2009 (58 reg) | 82,000 miles
£8,000
Honda Civic 1.6 I-DTEC S NAVI TOURER 5d 118 BHP - SAT NAV + DAB + BLUETOOTH
2015 (65 reg) | 37,000 miles
£3,990
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 61,921 miles
£2,800
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2008 (58 reg) | 89,500 miles
£1,000
Honda Civic 1.6 i-VTEC Sport 3dr
2005 (05 reg) | 100,000 miles
£4,950
Honda Civic I-Dtec Se 1.6 5dr
2013 (13 reg) | 90,112 miles
£7,991
Honda Civic Hatchback 1.4 i-VTEC S 5dr
2016 (16 reg) | 50,915 miles
£24,000
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Plus 5dr Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 2,253 miles
£2,495
Honda Civic 1.4 i-DSI S 5dr
2007 (56 reg) | 59,500 miles
£3,995
Honda Civic Coupe 1.7 I vtec 2dr
2002 (02 reg) | 47,000 miles
£6,699
Honda Civic 1.4 I-VTEC SE-T 5dr
2013 (63 reg) | 51,000 miles
£4,999
Honda Civic 2.0 i Type R 3dr
2003 (03 reg) | 69,000 miles