Honda used cars for sale in East Midlands
With 537 used Honda cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in East Midlands
£6,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 79,000 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 100,000 miles
£13,495
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport 5dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 7,000 miles
£9,883
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5dr 118 BHP *Bluetooth + DAB + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 33,947 miles
£14,386
Honda Cr-V 1.6 I-DTEC SE PLUS NAVI 5dr 118 BHP *Cruise + Btooth + Front/Rear PDC*
2016 (66 reg) | 15,906 miles
£11,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr Auto Petrol Estate
2014 (14 reg) | 41,818 miles
£10,500
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (62 reg) | 60,948 miles
£29,400
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr Diesel Hatchback
2019 (69 reg) | 1,809 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2014 (64 reg) | 29,700 miles
£24,480
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 26,500 miles
£3,695
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2009 (59 reg) | 72,373 miles
£8,191
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr **Rear Camera + Front/Rear PDC**
2014 (63 reg) | 74,290 miles
£1,499
Honda Cr-V 2.0 LS 5dr (a/c)
2001 (Y reg) | 95,000 miles
£9,300
Honda Civic 1.6 I-DTEC SR 5d 118 BHP - PAN ROOF, SAT NAV, LEATHER
2016 (66 reg) | 57,577 miles
£1,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2008 (08 reg) | 122,000 miles
£3,995
Honda Insight 1.3 ES CVT 5dr
2009 (09 reg) | 70,800 miles
£6,541
Honda Civic Hatchback 1.8 i-VTEC ES-T 5dr
2013 (63 reg) | 71,556 miles
£22,000
Honda Civic Type R 2.0 i-VTEC Type R GT 5dr Petrol Hatchback
2016 (16 reg) | 3,590 miles
£8,290
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr CVT
2015 (15 reg) | 37,256 miles
£17,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr Auto
2016 (66 reg) | 22,100 miles
£15,690
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr Auto
2016 (16 reg) | 38,996 miles
£19,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo GPF Sport Plus CVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 4,900 miles
£6,995
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport T 3dr
2012 (62 reg) | 35,400 miles
£10,000
Honda S2000 2.0 i-VTEC GT 2dr
2005 (05 reg) | 87,317 miles