DS Automobiles DS 3 used cars for sale in East Midlands
With 71 used DS Automobiles DS 3 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand DS Automobiles DS 3 cars for sale in East Midlands
£5,279
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi Prestige (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 114,000 miles
£8,691
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Connected Chic 3dr
2017 (67 reg) | 26,698 miles
£7,000
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Chic 3dr
2016 (16 reg) | 36,000 miles
£8,990
DS Automobiles 3 1.2 PureTech Givenchy Le Makeup 3dr Petrol Hatchback
2017 (66 reg) | 19,289 miles
£7,990
DS Automobiles 3 1.6 BlueHDi Elegance 3dr Diesel Hatchback
2016 (66 reg) | 32,239 miles
£6,850
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Chic (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 23,000 miles
£5,395
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi Prestige (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 110,390 miles
£6,495
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi DStyle (s/s) 3dr
2016 (65 reg) | 45,205 miles
£7,700
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech Elegance (s/s) 3dr
2016 (16 reg) | 27,000 miles
£8,500
DS Automobiles DS3 1.6 BlueHDI 100 Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 21,197 miles
£12,687
DS Automobiles 3 1.2 PureTech Cafe Racer 3dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 9,046 miles
£12,601
DS Automobiles 3 1.2 PureTech Cafe Racer 3dr Petrol Hatchback
2018 (68 reg) | 10,704 miles
£5,650
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech DStyle Nav (s/s) 3dr
2015 (15 reg) | 53,000 miles
£6,109
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi Elegance Hatchback 3dr Diesel (s/s) (100 ps)
2016 (16 reg) | 66,500 miles
£8,691
DS Automobiles 3 1.6 BlueHDi Performance Line 3dr Diesel Hatchback
2017 (17 reg) | 31,252 miles
£8,600
DS Automobiles DS3 1.6 BlueHDi 100 Elegance 3dr
2016 (66 reg) | 11,973 miles
£9,937
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi 120 Ultra Prestige 3dr
2016 (16 reg) | 10,450 miles
£6,495
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi DStyle (s/s) 3dr
2016 (65 reg) | 16,000 miles
£12,995
DS Automobiles DS 3 1.6 THP Performance (s/s) 3dr
2018 (18 reg) | 7,950 miles
£6,795
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech DStyle Nav (s/s) 3dr
2016 (65 reg) | 47,002 miles
£6,290
DS Automobiles DS 3 1.6 BlueHDi DStyle (s/s) 3dr
2016 (65 reg) | 45,833 miles
£7,700
DS Automobiles DS3 1.2 PureTech 82 Chic 3dr
2016 (66 reg) | 22,196 miles
£7,990
DS Automobiles DS 3 1.2 PureTech (110ps) Elegance (s/s) Hatchback 3d 1199cc
2016 (16 reg) | 14,700 miles
£7,799
DS Automobiles DS 3 1.2 Puretech Chic S/S 1 owner and full service history 3dr
2016 (66 reg) | 31,000 miles