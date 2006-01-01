Audi A3 used cars for sale in East Midlands
With 329 used Audi A3 cars in East Midlands available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£29,790
£25,300
Save£4,490
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£33,055
£30,482
Save£2,573
Audi A3 2.0 TDI 35 Black Edition Sportback S Tronic (s/s) 5dr
5 door Automatic Diesel Hatchback
RRP£30,408
£26,885
Save£3,523
Audi A3 1.6 TDI 30 S line Sportback (s/s) 5dr
5 door Manual Diesel Hatchback
RRP£30,459
£26,905
Save£3,554
Audi A3 2.0 TFSI 40 Sport S Tronic (s/s) 4dr
4 door Automatic Petrol Saloon
Latest second hand Audi A3 cars for sale in East Midlands
£7,450
Audi A3 1.6 TDI SE 5d 104 BHP JUST ARRIVED AWAITING PREPARATION
2013 (63 reg) | 58,371 miles
£3,795
Audi A3 2.0 TDI Sport S Tronic 3dr
2009 (59 reg) | 104,000 miles
£999
Audi A3 1.6 Special Edition Sportback 5dr
2005 (05 reg) | 102,000 miles
£5,500
Audi A3 1.6 TFSI Technik Sportback 5dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£3,495
Audi A3 1.6 TDI Sport Sportback 5dr
2010 (10 reg) | 107,447 miles
£1,000
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback 5dr
2006 (56 reg) | 195,000 miles
£5,201
Audi A3 2.0 TDI 5dr [Start Stop]
2012 (12 reg) | 81,903 miles
£6,555
Audi A3 2.0 SPORTBACK TDI S LINE 5d 138 BHP JUST ARRIVED AWAITING PREPARATION
2012 (62 reg) | 90,478 miles
£16,691
Audi A3 1.4 TFSI 150 S Line 5dr [Nav]
2016 (16 reg) | 17,413 miles
£5,495
Audi A3 Mpi Technik 1.6 3dr
2011 (61 reg) | 76,000 miles
£16,490
Audi A3 1.5 TFSI CoD S line (s/s) 3dr
2017 (67 reg) | 21,100 miles
£1,595
Audi A3 1.6 Special Edition 3dr
2006 (06 reg) | 109,946 miles
£11,806
Audi A3 1.4 TFSI SE 3dr Petrol Hatchback
2016 (66 reg) | 14,216 miles
£14,000
Audi A3 TDI 184 S Line 5dr 2.0
2014 (14 reg) | 46,888 miles
£8,779
Audi A3 1.6 TDI Sport S Tronic (s/s) 4dr (Nav)
2016 (65 reg) | 109,000 miles
£11,595
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback 5dr
2014 (14 reg) | 43,000 miles
£2,790
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback 5dr
2006 (06 reg) | 130,000 miles
£3,490
Audi A3 2.0 TDI S line Sportback DSG 5dr
2005 (55 reg) | 75,000 miles
£11,799
Audi A3 1.0 TFSI Sport 5dr [Sat Nav][¿20/Year Road Tax]
2016 (66 reg) | 28,773 miles
£4,495
Audi A3 2.0 TDI Sport 3dr
2008 (08 reg) | 55,000 miles
£6,390
Audi A3 2.0 TDI SPORT 3d 138 BHP 2 OWNERS, FULL SERVICE HISTORY
2012 (12 reg) | 63,200 miles
£2,790
Audi A3 2.0 TFSI S line Special Edition Sportback quattro 5dr
2006 (56 reg) | 140,000 miles
£5,891
Audi A3 1.4 TFSI Sport 5dr [Start Stop]
2011 (11 reg) | 67,467 miles
£4,000
Audi A3 1.6 TDI 5d 103 BHP
2011 (11 reg) | 105,825 miles