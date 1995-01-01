Silver Chrysler PT Cruiser used cars for sale
With 8 used Silver Chrysler PT Cruiser cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Silver Chrysler PT Cruiser cars for sale
£1,550
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited 5dr
2007 (07 reg) | 92,970 miles
£995
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2006 (06 reg) | 73,500 miles
£895
Chrysler PT Cruiser 2.0 Limited 5dr
2001 (51 reg) | 67,000 miles
£3,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2007 (57 reg) | 44,000 miles
£1,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr Auto
2006 (06 reg) | 45,336 miles
£1,995
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2008 (08 reg) | 55,000 miles
£690
Chrysler PT Cruiser 2.0 Touring Hatchback 5dr Petrol Manual (196 g/km, 140 bhp)
2003 (03 reg) | 99,987 miles
£2,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2007 (56 reg) | 57,000 miles