Latest second hand Chrysler PT Cruiser cars for sale

Chrysler PT Cruiser cars for sale
With 31 used Chrysler PT Cruiser cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale across the UK.Search
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Latest second hand Chrysler PT Cruiser cars for saleView all
£500
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2006 (06 reg) | 147,000 miles
£1,490
Chrysler PT Cruiser 2.4 LIMITED 5d 141 BHP
2006 (06 reg) | 87,200 miles
£1,550
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited 5dr
2007 (07 reg) | 92,970 miles
£995
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2006 (06 reg) | 73,500 miles
£990
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited Hatchback 5dr Diesel Manual (185 g/km, 119 bhp)
2002 (52 reg) | 107,000 miles
£895
Chrysler PT Cruiser 2.0 Limited 5dr
2001 (51 reg) | 67,000 miles
£1,800
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring RHD 2dr
2006 (56 reg) | 60,200 miles
£750
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 90,400 miles
£1,250
Chrysler PT Cruiser 2.4L GT 5d 143 BHP
2005 (55 reg) | 60,000 miles
£795
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Limited 5dr
2004 (04 reg) | 150,132 miles
£1,690
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 83,592 miles
£2,190
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 41,280 miles
£1,490
Chrysler PT Cruiser 2.4 Pacific Coast Highway Hatchback 5dr Petrol Automatic (240 g/km, 141 bhp)
2007 (57 reg) | 69,348 miles
£2,795
Chrysler PT Cruiser 2.4 Route 66 5dr
2006 (06 reg) | 63,000 miles
£500
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Classic 5dr
2004 (04 reg) | 108,000 miles
£2,000
Chrysler PT Cruiser 2.0 Limited 5dr
2004 (54 reg) | 69,000 miles
£2,995
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2007 (57 reg) | 48,000 miles
£1,490
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2006 (56 reg) | 114,000 miles
£880
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2006 (56 reg) | 77,500 miles
£3,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited RHD 2dr
2007 (57 reg) | 44,000 miles
£998
Chrysler PT Cruiser 2.4 Touring 5dr
2007 (07 reg) | 57,000 miles
£1,495
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited Hatchback 5dr Petrol Automatic (240 g/km, 141 bhp)
2007 (07 reg) | 74,000 miles
£2,495
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD Touring 5dr
2008 (08 reg) | 120,000 miles
£2,695
Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited 5dr
2007 (07 reg) | 68,000 miles