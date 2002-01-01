Honda used cars for sale in Burnley
With 45 used Honda cars in Burnley available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Burnley
£12,691
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 51,001 miles
£990
Honda Jazz 1.4 i-DSI S 5dr
2002 (02 reg) | 67,192 miles
£3,690
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 83,757 miles
£7,995
Honda Jazz 1.3 SE 5dr
2016 (66 reg) | 54,921 miles
£1,295
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2006 (56 reg) | 81,000 miles
£8,299
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S 5dr
2018 (18 reg) | 21,676 miles
£2,990
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2009 (09 reg) | 122,718 miles
£1,490
Honda Jazz 1.4 i-DSI Sport 5dr
2007 (07 reg) | 83,985 miles
£3,795
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES SUV 5dr Diesel Manual (173 g/km, 138 bhp)
2008 (08 reg) | 78,000 miles
£4,350
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 83,085 miles
£9,750
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2012 (62 reg) | 69,828 miles
£9,599
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr
2018 (68 reg) | 16,648 miles
£4,500
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT-T 3dr ** 500+ REVIEWS **
2011 (60 reg) | 63,384 miles
£11,599
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr
2018 (18 reg) | 17,179 miles
£1,790
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 130,616 miles
£15,499
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE Plus 5dr 2WD [Nav]
2017 (67 reg) | 18,284 miles
£1,989
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2011 (11 reg) | 131,000 miles
£1,295
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2007 (07 reg) | 150,000 miles
£13,799
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi 5dr CVT
2019 (19 reg) | 10,910 miles
£17,489
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr
2019 (19 reg) | 1,900 miles
£12,799
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr CVT
2018 (18 reg) | 11,578 miles
£1,495
Honda Hr-V 1.6 i-VTEC 5dr
2003 (03 reg) | 73,000 miles
£11,450
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP MASSIVE SPEC LOW MILES
2014 (64 reg) | 76,000 miles
£2,995
Honda Civic Vtec Ex Auto 1.8 5dr
2007 (07 reg) | 93,000 miles