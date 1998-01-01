Honda used cars for sale in Basingstoke
With 390 used Honda cars in Basingstoke available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Basingstoke
£4,490
Honda Stream 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2009 (09 reg) | 42,000 miles
£7,990
Honda Jazz I-VTEC EXL HATCHBACK 5dr PETROL MANUAL 129 g/km 1.4
2014 (64 reg) | 10,117 miles
£1,395
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2004 (54 reg) | 63,000 miles
£995
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE 5dr
2003 (53 reg) | 93,200 miles
£5,695
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2010 (60 reg) | 22,800 miles
£4,500
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (57 reg) | 85,000 miles
£24,850
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 16,000 miles
£1,690
Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive Tourer 5dr
2004 (04 reg) | 112,920 miles
£977
Honda Accord 2.0 i-VTEC SE 4dr
2006 (06 reg) | 128,600 miles
£17,650
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Black Edition 5dr
2017 (66 reg) | 29,658 miles
£5,495
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX GT 5dr
2010 (10 reg) | 62,900 miles
£3,795
Honda Civic 1.8 i-VTEC Type S GT 3dr
2008 (08 reg) | 52,700 miles
£1,490
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2008 (08 reg) | 84,000 miles
£12,099
Honda S2000 2.0 i-VTEC Roadster 2dr
2006 (06 reg) | 61,850 miles
£1,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (06 reg) | 94,000 miles
£2,395
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2006 (06 reg) | 82,000 miles
£2,699
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 138,684 miles
£8,000
Honda Jazz I-VTEC ES PLUS AUTOMATIC 1.4 5dr
2014 (14 reg) | 26,000 miles
£21,000
Honda Civic I-VTEC TYPE R GT 2.0 5dr
2016 (16 reg) | 21,000 miles
£1,950
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2007 (07 reg) | 105,000 miles
£5,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2012 (12 reg) | 43,000 miles
£12,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 47,000 miles
£4,995
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (57 reg) | 60,000 miles
£595
Honda Accord 1.8 i-VTEC Sport 5dr
2001 (Y reg) | 222,344 miles