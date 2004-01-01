Honda used cars for sale in Southend
With 199 used Honda cars in Southend available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Southend
£10,800
Honda Civic 1.8 I-VTEC SE PLUS NAVI 5d AUTO 140 BHP ULEZ COMPLIANT
2016 (66 reg) | 30,201 miles
£3,289
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 66,000 miles
£3,200
Honda Civic 1.3 I-DSI SE I-SHIFT 5d 82 BHP
2008 (08 reg) | 59,000 miles
£4,495
Honda Accord 2.2 i-DTEC EX 4dr
2011 (11 reg) | 80,000 miles
£1,999
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2008 (57 reg) | 108,800 miles
£2,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2007 (07 reg) | 62,452 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d AUTOMATIC SAT NAV 148 BHP
2007 (07 reg) | 86,000 miles
£3,995
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi SE 5dr
2007 (57 reg) | 86,000 miles
£22,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2018 (18 reg) | 17,890 miles
£995
Honda Accord 2.2 i-CDTi Executive 4dr
2005 (55 reg) | 138,000 miles
£3,595
Honda Jazz 1.2 SE 5dr (VSA)
2010 (59 reg) | 50,000 miles
£8,000
Honda Cr-V I-DTEC EX 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 67,620 miles
£995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2004 (54 reg) | 85,121 miles
£11,495
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 13,165 miles
£5,599
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr
2010 (59 reg) | 90,000 miles
£1,350
Honda Civic 1.8 Black Edition Tourer Auto 5dr
2004 (54 reg) | 103,000 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 109,000 miles
£18,500
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC EX 5d 153 BHP BUY NOW PAY LATER!
2016 (16 reg) | 13,036 miles
£2,650
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE Sport CVT-7 5dr
2005 (05 reg) | 60,000 miles
£3,790
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2012 (12 reg) | 117,000 miles
£8,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus Navi (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 114,720 miles
£4,395
Honda Cr-Z 1.5 I-VTEC IMA Sport 3dr
2010 (60 reg) | 80,000 miles
£9,900
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 23,229 miles
£3,750
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S GT 3dr
2010 (60 reg) | 87,500 miles