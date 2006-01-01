Honda used cars for sale in Barry
With 57 used Honda cars in Barry available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Barry
£4,490
Honda Civic 1.4 I-VTEC TYPE S (LOW MILEAGE) 3dr
2011 (60 reg) | 58,000 miles
£5,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE 5dr
2011 (11 reg) | 91,000 miles
£7,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Tourer (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 75,000 miles
£10,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Plus (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 45,904 miles
£9,799
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (Navi) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 33,732 miles
£10,991
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 21,679 miles
£18,000
Honda Cr-V i-DTEC EX 5dr 1.6
2017 (17 reg) | 22,110 miles
£12,511
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr CVT Bluetooth
2017 (67 reg) | 18,619 miles
£5,999
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2013 (13 reg) | 42,611 miles
£10,999
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Auto Leather Seats
2014 (64 reg) | 62,140 miles
£17,204
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr CVT - SAT NAV - ACTIVE LANE ASSIST
2018 (68 reg) | 6,040 miles
£10,296
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr CVT - DAB/CD/AUX/USB - BLUETOOTH AUDIO
2018 (18 reg) | 22,990 miles
£16,867
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Prestige 5dr Leather Seats
2018 (67 reg) | 13,134 miles
£2,795
Honda Civic 1.4 i-Dsi S 5dr***FULL SERVICE HISTORY***
2006 (06 reg) | 56,000 miles
£8,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav] Satellite Navigation
2015 (65 reg) | 56,918 miles
£10,991
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 5,644 miles
£11,499
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr Bluetooth
2018 (18 reg) | 12,137 miles
£13,081
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport 5dr CVT Bluetooth
2018 (67 reg) | 12,674 miles
£7,499
Honda Civic 2.2 i-DTEC EX GT 5dr
2013 (63 reg) | 80,204 miles
£5,295
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2011 (11 reg) | 18,393 miles
£9,289
Honda Insight 1.3 HX CVT 5dr
2013 (63 reg) | 46,000 miles
£21,491
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 18,643 miles
£8,999
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr Leather Seats
2015 (65 reg) | 67,863 miles
£6,895
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2011 (61 reg) | 28,682 miles