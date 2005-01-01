Honda used cars for sale in Barnet
With 54 used Honda cars in Barnet available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Barnet
£1,850
Honda Accord 2.4 i-VTEC Type S 4dr
2005 (05 reg) | 112,000 miles
£9,975
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 12,363 miles
£850
Honda Civic 1.6 i-VTEC Sport 3dr
2005 (54 reg) | 85,000 miles
£5,290
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2012 (62 reg) | 62,889 miles
£4,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES Plus 5dr
2014 (64 reg) | 67,000 miles
£2,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE i-Shift 5dr
2008 (58 reg) | 67,000 miles
£2,990
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 132,490 miles
£5,695
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2009 (59 reg) | 45,000 miles
£5,390
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr
2012 (62 reg) | 35,000 miles
£3,595
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2004 (53 reg) | 103,000 miles
£945
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2006 (06 reg) | 77,000 miles
£4,450
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE CVT-7 5dr
2008 (08 reg) | 40,000 miles
£1,250
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE Sport CVT-7 5dr
2002 (52 reg) | 100,000 miles
£2,399
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE Hatchback 5dr Petrol CVT-7 (139 g/km, 82 bhp)
2005 (55 reg) | 60,000 miles
£4,700
Honda Civic 1.3 IMA ES 4dr
2008 (58 reg) | 25,968 miles
£1,995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (06 reg) | 74,000 miles
£1,299
Honda Jazz 1.4 ES 5dr
2009 (58 reg) | 67,000 miles
£7,450
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr CVT
2011 (11 reg) | 7,179 miles
£3,699
Honda Civic 1.3 IMA ES 4dr
2007 (07 reg) | 60,000 miles
£2,195
Honda Civic 1.6 i-VTEC Imagine 5dr
2003 (03 reg) | 48,903 miles
£6,795
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 122,373 miles
£13,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto
2013 (63 reg) | 34,873 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2009 (09 reg) | 110,000 miles
£5,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 86,870 miles