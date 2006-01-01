Audi used cars for sale in Ballymena
With 50 used Audi cars in Ballymena available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£74,560
£65,890
Save£8,670
Audi E-Tron Electric 95kWh 55 Auto quattro 5dr
5 door Automatic Electric SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£32,540
£31,895
Save£645
Audi AUDI Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£23,115
£22,495
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi cars for sale in Ballymena
£15,250
Audi Q3 2.0 TDI S LINE 5d 148 BHP
2016 (16 reg) | 46,000 miles
£6,995
Audi A1 1.6 TDI SPORT 3d 103 BHP
2012 (12 reg) | 53,000 miles
£7,975
Audi A4 2.0 TDI SE AVANT TECHNIK ** £30 ROAD TAX ** 5dr
2012 (12 reg) | 97,003 miles
£17,650
Audi A4 2.0 TDI S line S Tronic quattro (s/s) 4dr
2016 (65 reg) | 42,000 miles
£17,995
Audi A6 Saloon 3.0 TDI V6 SE Executive S Tronic quattro (s/s) 4dr
2016 (66 reg) | 26,000 miles
£7,475
Audi A5 2.0 TFSI S LINE SPORTBACK 5dr
2011 (11 reg) | 79,943 miles
£6,975
Audi A4 2.0 TDI AVANT SE 5dr
2012 (12 reg) | 117,000 miles
£9,650
Audi A4 2.0 TDI e SE 4dr
2014 (64 reg) | 68,000 miles
£20,250
Audi A6 Saloon 2.0 TDI ultra S line S Tronic (s/s) 4dr
2017 (67 reg) | 26,000 miles
£13,995
Audi A4 2.0 TDI Ultra SE 4dr
2016 (66 reg) | 46,818 miles
£15,995
Audi A4 2.0 TDI Ultra Sport 4dr S Tronic
2017 (17 reg) | 41,291 miles
£17,995
Audi A6 2.0 TDI Ultra SE Executive 4dr
2017 (67 reg) | 12,740 miles
£1,342
Audi A4 Avant 2.0 TDI S line 5dr
2006 (06 reg) | 187,000 miles
£18,750
Audi A6 Saloon 2.0 TDI ultra S line S Tronic (s/s) 4dr
2016 (66 reg) | 24,000 miles
£6,975
Audi A4 2.0 TDI AVANT SE * £30 ROAD TAX * 5dr
2012 (61 reg) | 107,423 miles
£6,995
Audi A3 1.6 TDI SE 5d 104 BHP Timing Belt Just Replaced.
2014 (14 reg) | 98,000 miles
£4,975
Audi A4 2.0 TDI AVANT SE 5dr
2009 (58 reg) | 128,725 miles
£7,975
Audi Q5 2.0 TDI QUATTRO S LINE 5dr
2010 (10 reg) | 137,665 miles
£11,975
Audi A7 3.0 TDI QUATTRO SE 5dr
2011 (11 reg) | 86,167 miles
£12,750
Audi A4 2.0 TDI e SE Technik 4dr
2015 (64 reg) | 25,000 miles
£10,475
Audi A4 2.0 AVANT TDI QUATTRO SE TECHNIK 5d 174 BHP
2014 (14 reg) | 68,000 miles
£9,300
Audi A4 2.0 TDI S line 4dr
2012 (12 reg) | 89,280 miles
£6,475
Audi A1 1.4 TFSI S LINE 3dr
2012 (12 reg) | 99,192 miles
£9,975
Audi A6 2.0 TDI AVANT SE ** BLACK WITH BLACK LEATHER ** 5dr
2011 (61 reg) | 84,352 miles