Honda used cars for sale in Ballymena
With 29 used Honda cars in Ballymena available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Ballymena
£11,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 28,132 miles
£5,395
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2014 (63 reg) | 54,350 miles
£13,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 54,000 miles
£3,195
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 122,941 miles
£16,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2017 (17 reg) | 19,591 miles
£14,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr Auto
2016 (16 reg) | 54,217 miles
£21,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£12,250
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr
2019 (19 reg) | 12,809 miles
£11,995
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 11,019 miles
£4,495
Honda Civic 1.8 I-VTEC TYPE S GT 3d 138 BHP
2010 (59 reg) | 63,000 miles
£13,990
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 37,400 miles
£16,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 SR 5dr
2019 (19 reg) | 295 miles
£4,995
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI ES 5d 139 BHP
2009 (09 reg) | 78,000 miles
£7,495
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC ES 5d 148 BHP
2012 (61 reg) | 71,000 miles
£10,995
Honda Civic 1.4 i-VTEC Sport 5dr
2016 (66 reg) | 20,390 miles
£15,950
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 4dr
2019 (19 reg) | 8,509 miles
£29,995
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid SR 2WD 5dr eCVT
2019 (19 reg) | 4,806 miles
£17,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 5dr
2019 (19 reg) | 3,250 miles
£10,995
Honda Civic 1.4 i-VTEC Sport 5dr
2016 (16 reg) | 23,668 miles
£13,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2018 (18 reg) | 6,251 miles
£28,994
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid SE 2WD 5dr eCVT
2019 (19 reg) | 7,566 miles
£14,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 13,800 miles
£14,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 7,657 miles
£14,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE 5dr
2019 (68 reg) | 11,440 miles