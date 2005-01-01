Toyota used cars for sale in Altrincham
With 32 used Toyota cars in Altrincham available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£17,590
£15,850
Save£1,740
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,460
£20,545
Save£915
Toyota Corolla 1.2 VVT-i Icon (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,445
£18,820
Save£625
Toyota Yaris 1.5 VVT-h Icon Tech E-CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric Hatchback
RRP£11,675
£11,083
Save£592
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Toyota cars for sale in Altrincham
£3,285
Toyota Aygo 1.0 VVT-i GO 5dr
2011 (11 reg) | 69,000 miles
£595
Toyota Corolla 1.4 VVT-i Colour Collection 3dr
2005 (05 reg) | 113,000 miles
£5,500
Toyota Auris 1.33 VVT-i Colour Collection 5dr
2012 (12 reg) | 36,000 miles
£10,499
Toyota Prius+ 1.8 VVT-h T4 CVT 5dr (7 Seats)
2012 (62 reg) | 89,135 miles
£1,990
Toyota Avensis 1.8 VVT-i T4 4dr
2005 (05 reg) | 60,000 miles
£1,795
Toyota Avensis 2.0 D-4D T3-X 4dr
2006 (06 reg) | 112,000 miles
£4,295
Toyota Yaris 1.33 TR Multimode 5dr
2009 (09 reg) | 31,000 miles
£6,000
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-play x-shift 5dr EU5
2014 (64 reg) | 22,000 miles
£2,450
Toyota Corolla 1.6 VVT-i T3 5dr
2004 (53 reg) | 71,000 miles
£5,300
Toyota Aygo 1.0 VVT-i x 5dr
2016 (16 reg) | 12,600 miles
£3,485
Toyota IQ 1.0 VVT-i 3dr
2010 (60 reg) | 38,000 miles
£5,295
Toyota Yaris 1.33 VVT-i SR 5dr
2012 (12 reg) | 42,000 miles
£2,495
Toyota Yaris 1.3 VVT-i TR 5dr
2008 (58 reg) | 61,000 miles
£3,000
Toyota RAV4 2.0 XT5 4WD 5dr
2007 (57 reg) | 86,071 miles
£8,500
Toyota Prius 1.8 T3 CVT 5dr
2010 (60 reg) | 16,000 miles
£10,995
Toyota Yaris 1.5 VVT-i Icon Tech 5dr
2019 (19 reg) | 750 miles
£3,795
Toyota Aygo 1.0 VVT-i Mode 5dr
2013 (63 reg) | 56,000 miles
£12,785
Toyota GT86 2.0 D-4S 2dr (Nav)
2014 (64 reg) | 34,000 miles
£12,500
Toyota Land Cruiser Amazon 4.2 TD 5dr
2005 (05 reg) | 147,000 miles
£11,000
Toyota Avensis 1.8 Business Edition 4dr
2015 (65 reg) | 35,794 miles
£2,695
Toyota Avensis 1.8 VVT-i T3-S 5dr
2006 (56 reg) | 55,000 miles
£5,970
Toyota Aygo 1.0 VVT-i X-Play 5dr
2016 (66 reg) | 13,195 miles
£2,295
Toyota Yaris 1.3 VVT-i Zinc 5dr
2007 (07 reg) | 82,000 miles
£4,995
Toyota Auris 1.4 D-4D TR 5dr
2010 (10 reg) | 57,000 miles