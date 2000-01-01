Kia used cars for sale in Altrincham
With 54 used Kia cars in Altrincham available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£25,175
£22,999
Save£2,176
KIA Niro 1.6h GDi 2 SUV 5dr Petrol Hybrid DCT (s/s) (139 bhp)
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£32,735
£28,235
Save£4,500
KIA Sportage 1.6 T-GDi GT-Line S DCT AWD (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol SUV
RRP£14,230
£12,130
Save£2,100
KIA Picanto 1.25 3 Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£15,475
£13,225
Save£2,250
KIA Picanto 1.25 X-Line S Auto 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Kia cars for sale in Altrincham
£27,000
KIA Sportage 2.0 CRDi 48V ISG GT-Line 5dr [AWD]
2019 (69 reg) | 10 miles
£15,300
KIA Optima 1.6 CRDi ISG 3 5dr
2019 (19 reg) | 13,559 miles
£16,000
KIA Ceed 1.4T GDi ISG Blue Edition 5dr
2019 (19 reg) | 5,477 miles
£19,300
KIA Sportage 1.6 GDi ISG Edition 25 5dr
2019 (19 reg) | 10,924 miles
£14,800
KIA Optima 1.6 CRDi ISG 3 5dr
2018 (68 reg) | 10,213 miles
£10,000
KIA Venga 1.6 ISG 3 5dr
2016 (66 reg) | 9,975 miles
£22,700
KIA Sportage 1.6T GDi ISG 4 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£6,500
KIA Sportage 1.7 CRDi 3 2WD 5dr
2012 (12 reg) | 86,000 miles
£13,800
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2017 (17 reg) | 31,862 miles
£5,700
KIA Soul 1.6 GDi 2 5dr
2013 (62 reg) | 48,528 miles
£14,800
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 3 5dr DCT Auto [Panoramic Roof]
2017 (66 reg) | 42,232 miles
£5,000
KIA Venga 1.4 CRDi 2 5dr
2015 (64 reg) | 58,241 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 1,520 miles
£1,888
KIA Sportage 2.0 CRDi VGT XE 5dr
2006 (56 reg) | 120,000 miles
£17,500
KIA Stonic 1.0T GDi Mixx 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£21,000
KIA Sportage 1.6 CRDi ISG GT-Line 5dr DCT Auto
2019 (19 reg) | 7,121 miles
£3,495
KIA Venga 1.4 TD 16v 2 Hatchback 5dr Diesel Manual (119 g/km, 88 bhp)
2012 (62 reg) | 63,000 miles
£21,500
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 2 5dr DCT
2019 (69 reg) | 5,012 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 4,587 miles
£18,000
KIA Sportage 1.6 GDi ISG 2 5dr
2019 (69 reg) | 3,883 miles
£12,000
KIA Carens 1.6 GDi SR7 5dr
2016 (16 reg) | 6,153 miles
£25,000
KIA Niro 1.6 GDi Hybrid 4 5dr DCT
2019 (69 reg) | 2,123 miles
£22,000
KIA Xceed 1.4T GDi ISG 3 5dr DCT
2019 (69 reg) | 1,897 miles
£13,500
KIA Sportage 1.7 CRDi ISG 2 5dr
2016 (66 reg) | 23,742 miles