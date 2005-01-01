Honda used cars for sale in Altrincham
With 31 used Honda cars in Altrincham available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Altrincham
£3,950
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 82,000 miles
£3,185
Honda Accord 2.2 i-CDTi Sport 4dr
2008 (08 reg) | 77,000 miles
£1,390
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (09 reg) | 130,000 miles
£9,150
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE Plus (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 17,500 miles
£2,333
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES Hatchback 5dr Petrol Manual (152 g/km, 138 bhp)
2009 (58 reg) | 100,000 miles
£6,200
Honda Civic 1.3 IMA 4dr
2010 (69 reg) | 62,000 miles
£12,137
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 30,475 miles
£3,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2007 (57 reg) | 51,000 miles
£1,919
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2008 (08 reg) | 120,000 miles
£2,507
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2008 (58 reg) | 40,250 miles
£2,222
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2008 (08 reg) | 100,000 miles
£1,555
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2007 (07 reg) | 139,000 miles
£1,888
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2006 (56 reg) | 110,000 miles
£4,995
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2009 (09 reg) | 42,000 miles
£750
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2007 (07 reg) | 134,000 miles
£2,222
Honda Civic 2.2 i-CTDi ES 5dr
2008 (08 reg) | 90,000 miles
£2,595
Honda Civic 1.4 i-DSI SE Plus 5dr (Metallic Paint)
2008 (08 reg) | 84,000 miles
£4,888
Honda Civic 2.2 i-DTEC ES 5dr
2014 (63 reg) | 92,000 miles
£2,555
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Hatchback 5dr Petrol Manual (152 g/km, 138 bhp)
2009 (09 reg) | 96,000 miles
£2,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC EX 5dr
2007 (07 reg) | 72,000 miles
£3,500
Honda Civic 1.4 i-DSI SE Plus 5dr (Metallic Paint)
2008 (08 reg) | 62,000 miles
£1,695
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2007 (57 reg) | 81,000 miles
£4,895
Honda Civic 1.8 i-VTEC ES 5dr
2010 (59 reg) | 44,000 miles
£1,195
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type S 5dr (VSA)
2005 (55 reg) | 106,000 miles