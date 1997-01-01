Honda used cars for sale in Worksop
With 377 used Honda cars in Worksop available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Worksop
£11,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SE 5dr Auto Petrol Estate
2014 (14 reg) | 41,818 miles
£24,480
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 26,500 miles
£18,490
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 49,000 miles
£22,000
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr CVT Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 505 miles
£16,700
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Diesel Estate
2016 (66 reg) | 30,660 miles
£10,795
Honda Civic 1.8 i-VTEC Sport 5dr Petrol Hatchback
2016 (16 reg) | 25,666 miles
£19,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Auto Diesel Estate
2017 (67 reg) | 21,826 miles
£9,999
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Leather Seats
2013 (13 reg) | 67,500 miles
£3,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2010 (10 reg) | 81,000 miles
£4,990
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC ES 5d 148 BHP
2009 (59 reg) | 88,659 miles
£19,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo GPF Sport Plus CVT (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 4,900 miles
£1,295
Honda Civic 1.4 i E Hatchback 5dr Petrol Manual (153 g/km, 89 bhp)
2004 (54 reg) | 80,100 miles
£1,995
Honda Jazz DSI S 1.3 5dr
2007 (07 reg) | 37,300 miles
£1,390
Honda Civic 1.6 i-VTEC SE 5dr
2005 (05 reg) | 78,000 miles
£1,195
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi Executive 5dr
2007 (07 reg) | 251,000 miles
£10,000
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr Diesel Estate
2013 (13 reg) | 70,976 miles
£10,475
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4x4 5dr
2013 (63 reg) | 54,042 miles
£12,378
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC EX 5dr Leather Seats
2015 (65 reg) | 36,500 miles
£3,895
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2008 (08 reg) | 77,828 miles
£7,990
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 48,000 miles
£3,390
Honda Jazz I-VTEC ES 1.4 5dr
2009 (09 reg) | 59,662 miles
£8,900
Honda Cr-V I-VTEC EX AUTO 1 OWNER F.H.S.H 2.0 5dr
2012 (61 reg) | 66,356 miles
£8,795
Honda Civic I-VTEC SE PLUS NAVI 1.8 5dr
2016 (66 reg) | 68,325 miles
£4,950
Honda Civic I-Dtec Se 1.6 5dr
2013 (13 reg) | 90,112 miles