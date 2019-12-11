Honda used cars for sale in Warrington
With 141 used Honda cars in Warrington available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Warrington
£11,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR 5dr
2015 (15 reg) | 9,261 miles
£13,500
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR (s/s) 5dr
2017 (67 reg) | 15,447 miles
£12,000
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 10,412 miles
£3,950
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (58 reg) | 82,000 miles
£2,595
Honda Civic 2.2 i-CTDi EX 5dr
2010 (10 reg) | 123,950 miles
£17,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr
2019 (19 reg) | 8,282 miles
£995
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2006 (56 reg) | 97,000 miles
£8,125
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR 5dr
2014 (64 reg) | 44,209 miles
£1,600
Honda Jazz 1.2 S 5dr
2008 (58 reg) | 114,168 miles
£2,495
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R GT 3dr
2007 (07 reg) | 146,000 miles
£14,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (DASP) (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 38,665 miles
£13,500
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus Navi 4WD (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 40,855 miles
£12,599
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE 5dr CVT
2018 (18 reg) | 16,113 miles
£1,790
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2008 (08 reg) | 150,000 miles
£10,780
Honda Jazz 1.3 EX Navi 5dr CVT Sat Nav/ Reverse Camera
2016 (16 reg) | 27,889 miles
£3,790
Honda Jazz 1.3 I-VTEC ES 5d 98 BHP
2010 (10 reg) | 61,000 miles
£5,990
Honda Cr-V 2.2 I-DTEC EX 5d 148 BHP excellent service history
2010 (10 reg) | 87,095 miles
£12,250
Honda Civic 1.8 i-VTEC SR (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 27,630 miles
£13,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE (s/s) 5dr
2018 (18 reg) | 17,000 miles
£17,800
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr Auto
2016 (66 reg) | 36,467 miles
£8,000
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr
2014 (63 reg) | 42,276 miles
£11,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr Auto
2015 (65 reg) | 12,948 miles
£15,500
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr
2017 (67 reg) | 18,227 miles
£990
Honda Stream 2.0 i-VTEC SE Sport 5dr
2002 (02 reg) | 132,000 miles