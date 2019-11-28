Vauxhall Convertible used cars for sale
With 342 used Vauxhall Convertible cars available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Convertible cars for sale
£6,990
Vauxhall Cascada 2.0 CDTi Elite 2dr
2013 (13 reg) | 34,669 miles
£2,695
Vauxhall Astra TWIN TOP DESIGN 1.8 3dr
2010 (10 reg) | 71,000 miles
£1,490
Vauxhall Tigra 16V 1.4 2dr
2007 (57 reg) | 63,000 miles
£895
Vauxhall Tigra 1.8 i 16v Exclusiv 2dr (a/c)
2006 (06 reg) | 105,000 miles
£1,589
Vauxhall Tigra 1.4 i 16v Exclusiv 2dr (a/c)
2009 (09 reg) | 78,854 miles
£1,589
Vauxhall Astra 2.0 i Design Twin Top 2dr
2007 (07 reg) | 86,032 miles
£599
Vauxhall Astra 1.9 CDTi Twin Top 2dr Diesel Manual (159 g/km, 148 bhp)
2007 (57 reg) | 92,000 miles
£9,990
Vauxhall Cascada 1.6 TURBO (200) ELITE 2dr
2015 (15 reg) | 31,000 miles
£2,431
Vauxhall Astra 1.6 i TwinAir Air Twin Top 2dr
2008 (58 reg) | 47,000 miles
£1,290
Vauxhall Tigra 1.4 i 16v Exclusiv 2dr (a/c)
2006 (56 reg) | 52,728 miles
£1,289
Vauxhall Astra 1.8 i Sport Twin Top 2dr
2006 (56 reg) | 104,000 miles
£1,995
Vauxhall Astra 1.8 i 16v Sport Twin Top 2dr
2006 (56 reg) | 63,000 miles
£2,300
Vauxhall Astra TWIN TOP SPORT 1.6 2dr
2008 (08 reg) | 48,891 miles
£7,905
Vauxhall Cascada 2.0 CDTi Elite (s/s) 2dr
2015 (15 reg) | 64,000 miles
£7,995
Vauxhall Cascada 2.0 CDTi SE (s/s) 2dr
2015 (15 reg) | 21,000 miles
£950
Vauxhall Astra 1.8 i Sport Twin Top 2dr
2007 (07 reg) | 79,678 miles
£8,290
Vauxhall Cascada SE S/S 1.4 2dr
2014 (14 reg) | 41,200 miles
£10,500
Vauxhall Cascada 1.4 ELITE S/S 2d 140 BHP Bluetooth Heated Leather Seats Heated Steering Whe
2015 (15 reg) | 10,000 miles
£7,490
Vauxhall Cascada 2.0 CDTi SE 2dr
2014 (64 reg) | 43,186 miles
£1,640
Vauxhall Tigra 1.4 i 16v Exclusiv 2dr (a/c)
2009 (09 reg) | 38,000 miles
£1,900
Vauxhall Astra 1.9 CDTi Design Twin Top 2dr
2010 (10 reg) | 85,500 miles
£1,499
Vauxhall Astra 1.8 i 16v 2dr
2004 (04 reg) | 55,091 miles
£7,995
Vauxhall Cascada 2.0 CDTi SE (s/s) 2dr
2015 (15 reg) | 21,000 miles
£500
Vauxhall Astra 1.6 i Sport Twin Top 2dr
2008 (08 reg) | 87,555 miles
Latest Vauxhall ArticlesView more
Review
Vauxhall Insignia Grand Sport hatchback (2017 - ) review
The traditional family car may be suffering due to the popularity of the SUV, but there’s still plenty to recommend the Vauxhall Insignia. Find out why
28 Nov 2019
Review
Vauxhall Corsa Hatchback (2019 - ) review
The Vauxhall Corsa is one of the UK’s biggest-selling cars, and we see no reason why that should change with the latest version. Read our review for more
20 Nov 2019
Review
Vauxhall Vivaro Life Combi Van (2019 - ) review
The Vauxhall Vivaro Life is based on a panel van, but with windows and seats fitted, it’s used to carry people rather than payload. In that regard, it’s
07 Nov 2019
Review
Vauxhall Combo Life MPV (2018 - ) review
The Vauxhall Combo Life is an MPV that provides a gargantuan amount of space for a very affordable price. Find out how in our detailed expert review.
27 Nov 2019