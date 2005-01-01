Honda used cars for sale in Truro
With 22 used Honda cars in Truro available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Truro
£2,790
Honda Fr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2008 (08 reg) | 117,160 miles
£11,250
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus Man+Navi 5dr
2016 (66 reg) | 20,244 miles
£15,995
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport CVT 5dr
2019 (19 reg) | 703 miles
£7,495
Honda Cr-Z 1.5 IMA Sport Hybrid Man 3dr
2011 (61 reg) | 23,560 miles
£1,750
Honda Civic 2.2 i-CTDi SE 5dr
2007 (07 reg) | 113,000 miles
£750
Honda Civic 1.6 i-VTEC Sport 3dr
2005 (05 reg) | 114,000 miles
£6,995
Honda Jazz 1.4 VTEC ES CVT 5dr
2012 (12 reg) | 23,333 miles
£7,995
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX Man 5dr
2015 (15 reg) | 41,263 miles
£4,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si-T Man 5dr
2011 (61 reg) | 84,704 miles
£9,750
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR Man 5dr
2016 (16 reg) | 54,896 miles
£10,495
Honda Civic 1.4 i-VTEC Sport Man 5dr
2016 (66 reg) | 30,938 miles
£14,250
Honda Jazz 1.5 i-VTEC Sport Man+Navi 5dr
2018 (68 reg) | 11,150 miles
£17,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC EX CVT 5dr
2016 (66 reg) | 12,589 miles
£18,995
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport Man 5dr
2019 (19 reg) | 5,314 miles
£3,495
Honda Jazz 1.4 i-DSi SE CVT 5dr
2005 (55 reg) | 85,968 miles
£14,250
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR Man 5dr
2017 (67 reg) | 14,893 miles
£4,995
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Man 5dr
2009 (59 reg) | 55,552 miles
£8,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 63,500 miles
£33,495
Honda Cr-V 2.0 i-MMD SR AWD CVT 5dr
2019 (19 reg) | 556 miles
£5,150
Honda Cr-V 2.0 ES Auto 5dr
2008 (08 reg) | 94,041 miles
£12,650
Honda Hr-V 1.6 i-DTEC SE Navi 5dr
2016 (16 reg) | 25,174 miles
£16,995
Honda Civic VTEC PRESTIGE **CHRISTMAS OFFER ON THIS CAR** 1.5 5dr
2017 (67 reg) | 17,000 miles