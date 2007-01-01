Honda used cars for sale in Hastings
With 76 used Honda cars in Hastings available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in Hastings
£1,495
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S 3dr
2007 (07 reg) | 89,000 miles
£3,490
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi EX 5dr
2007 (57 reg) | 123,000 miles
£6,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE-T 4x4 5dr (SD Navi)
2013 (63 reg) | 111,000 miles
£9,495
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 12,544 miles
£10,990
Honda Hr-V 1.6i-DTEC S (s/s) 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 23,179 miles
£4,790
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2011 (60 reg) | 122,000 miles
£1,490
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2006 (06 reg) | 96,000 miles
£12,000
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2015 (15 reg) | 49,000 miles
£12,440
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2018 (18 reg) | 3,823 miles
£8,995
Honda Civic I-VTEC S;44000+HONDA HISTORY;57MPG;79.75 TAX;A/CO 5dr
2016 (65 reg) | 44,400 miles
£3,490
Honda Civic 1.8 i-VTEC Si 5dr
2009 (59 reg) | 75,000 miles
£9,250
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Navi (DASP) (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 73,480 miles
£9,750
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 17,500 miles
£10,450
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 21,237 miles
£10,450
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 27,829 miles
£11,880
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 40,501 miles
£15,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC (120ps) EX (s/s) 5-Door 5dr
2018 (67 reg) | 12,500 miles
£11,990
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 7,627 miles
£12,495
Honda Hr-V 1.5 i-VTEC SE Navi (s/s) 5-Door 5dr
2016 (16 reg) | 15,434 miles
£11,990
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX 5-Door 5dr
2016 (66 reg) | 14,403 miles
£9,990
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr CVT
2015 (64 reg) | 19,643 miles
£9,000
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2015 (64 reg) | 40,000 miles
£15,995
Honda Hr-V 1.6i-DTEC SE (s/s) 5-Door 5dr
2018 (68 reg) | 9,081 miles
£9,299
Honda Jazz I-VTEC EX 1.4 5dr
2015 (15 reg) | 13,400 miles