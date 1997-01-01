Honda CR-V used cars for sale in Scotland
With 198 used Honda CR-V cars in Scotland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in Scotland
£15,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC EX Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 43,500 miles
£8,295
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE SUV 5dr Diesel Manual 4x4 (149 g/km, 148 bhp)
2013 (13 reg) | 74,000 miles
£7,800
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES-T 5dr
2012 (62 reg) | 67,007 miles
£14,900
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2015 (15 reg) | 15,043 miles
£13,900
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr
2015 (15 reg) | 38,606 miles
£3,599
Honda Cr-V VTEC EXECUTIVE 2.0 5dr
2005 (05 reg) | 88,439 miles
£4,675
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2008 (08 reg) | 61,000 miles
£13,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC S 5dr 2WD
2016 (66 reg) | 8,479 miles
£17,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 4WD (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 15,102 miles
£13,500
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto
2014 (14 reg) | 40,962 miles
£18,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX Auto 4WD 5dr
2017 (17 reg) | 32,615 miles
£1,788
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive 5dr
2004 (04 reg) | 112,000 miles
£7,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2010 (60 reg) | 65,415 miles
£12,850
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2014 (14 reg) | 43,167 miles
£26,500
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr
2019 (19 reg) | 8,549 miles
£25,500
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 5dr CVT
2019 (19 reg) | 9,856 miles
£10,250
Honda Cr-V 2.0 I-VTEC SE 5d 153 BHP REVERSING CAMERA+FINANCE AVAILABLE
2014 (14 reg) | 31,906 miles
£7,990
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SR 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 71,624 miles
£27,500
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr CVT
2019 (19 reg) | 9,999 miles
£12,400
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 31,582 miles
£2,490
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC Executive SUV 5dr Petrol Automatic (220 g/km, 148 bhp)
2004 (04 reg) | 121,047 miles
£11,591
Honda CR-V 5-Door 1.6 i-DTEC SR 5dr
2015 (15 reg) | 56,505 miles
£14,599
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr 2WD [Nav]
2018 (18 reg) | 13,094 miles
£15,200
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 4WD (s/s) 5dr
2016 (16 reg) | 29,021 miles