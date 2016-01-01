Vauxhall Viva used cars for sale in Northern Ireland
With 12 used Vauxhall Viva cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Latest second hand Vauxhall Viva cars for sale in Northern Ireland
£6,195
Vauxhall Viva 1.0i SE 5dr (a/c)
2018 (18 reg) | 8,900 miles
£5,995
Vauxhall Viva 1.0 SL 5dr
2016 (16 reg) | 17,866 miles
£4,695
Vauxhall Viva 1.0 SE 5dr
2015 (15 reg) | 27,413 miles
£7,995
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£7,995
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£7,995
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£7,995
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£7,995
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£7,995
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr
2019 (19 reg) | 10 miles
£7,985
Vauxhall Viva 1.0 [73] SE 5dr [A/C]
2019 (68 reg) | 1,369 miles
£9,365
Vauxhall Viva 1.0 Rocks 5dr
2019 (19 reg) | 185 miles