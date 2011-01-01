Hyundai ix20 used cars for sale in Northern Ireland
With 16 used Hyundai ix20 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
Brand new - in stock now
Be the first to own one of these cars. There's no need to wait - they're available right nowView more deals
RRP£18,070
£17,070
Save£1,000
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£14,399
Save£16,091
Hyundai IX20 SE NAV 1.6 MY19 5dr
5 door Manual Petrol MPV
RRP£30,490
£16,347
Save£14,143
Hyundai IX20 SE 1.6 A/T MY19 5dr
5 door Automatic Petrol MPV
RRP£18,120
£15,838
Save£2,282
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr
5 door Manual Petrol MPV
Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in Northern Ireland
£3,999
Hyundai ix20 1.4 Classic 5dr
2012 (12 reg) | 56,438 miles
£5,090
Hyundai IX20 1.4 Style 5dr
2012 (12 reg) | 64,315 miles
£16,495
Hyundai ix20 1.6 SE 5dr Auto
2019 (69 reg) | 800 miles
£5,995
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2013 (63 reg) | 45,499 miles
£10,795
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2017 (17 reg) | 5,037 miles
£4,990
Hyundai ix20 1.4 Active 5dr
2013 (63 reg) | 61,057 miles
£9,450
Hyundai ix20 1.6 SE Auto 5dr
2016 (16 reg) | 23,450 miles
£8,118
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 20,500 miles
£4,450
Hyundai ix20 1.6 CRDi Blue Drive Active Hatchback 5dr Diesel Manual (117 g/km, 115 bhp)
2012 (12 reg) | 89,000 miles
£4,995
Hyundai IX20 1.4 ACTIVE 5d 89 BHP - Platinum Warranty.
2012 (62 reg) | 47,000 miles
£3,650
Hyundai ix20 1.4 CRDi Classic 5dr
2011 (61 reg) | 85,000 miles
£12,495
Hyundai ix20 1.6 Premium Nav 5dr Auto
2018 (18 reg) | 5,805 miles
£3,750
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive Classic 5dr
2011 (61 reg) | 59,600 miles
£5,695
Hyundai IX20 1.6 ACTIVE 5d AUTO 123 BHP - Automatic.
2013 (62 reg) | 47,000 miles
£9,995
Hyundai ix20 1.4 Blue Drive SE 5dr (Very versatile car with gre
2018 (68 reg) | 9,509 miles
£7,490
Hyundai ix20 1.4 Style 5dr
2015 (64 reg) | 26,000 miles