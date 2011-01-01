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Hyundai ix20 used cars for sale in Northern Ireland

With 16 used Hyundai ix20 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.

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Latest second hand Hyundai ix20 cars for sale in Northern Ireland