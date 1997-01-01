Honda CR-V used cars for sale in Northern Ireland
With 85 used Honda CR-V cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£30,140
£25,995
Save£4,145
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE 4WD (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£38,280
£37,531
Save£749
Honda Cr-V 2.0 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT Hybrid Estate
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£29,440
£28,440
Save£1,000
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£35,020
£34,020
Save£1,000
Honda Cr-V 2.0 h i-MMD SR eCVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
Latest second hand Honda CR-V cars for sale in Northern Ireland
£16,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr Auto
2016 (16 reg) | 27,211 miles
£7,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S 5dr (dab)
2013 (63 reg) | 68,000 miles
£7,650
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 5dr
2010 (10 reg) | 80,000 miles
£15,695
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC S Plus (s/s) 5dr
2018 (68 reg) | 9,953 miles
£9,995
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC SE-T 4x4 5dr (SD Navi)
2014 (64 reg) | 74,916 miles
£9,995
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC EX 5dr
2012 (12 reg) | 25,575 miles
£13,475
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2015 (15 reg) | 48,000 miles
£9,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr 2WD
2014 (64 reg) | 46,446 miles
£7,995
Honda Cr-V I-DTEC EX FULL LEATHER HEATED SEATS SAT NAV REVERS 2.2 5dr
2012 (12 reg) | 76,138 miles
£10,495
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (13 reg) | 73,000 miles
£4,495
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 84,661 miles
£12,150
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 42,239 miles
£14,745
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr 2WD
2017 (17 reg) | 26,403 miles
£14,450
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus (s/s) 5dr
2017 (17 reg) | 35,000 miles
£13,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2016 (16 reg) | 54,000 miles
£3,195
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 122,941 miles
£12,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE 5dr 2WD
2016 (65 reg) | 25,600 miles
£11,950
Honda Cr-V 2.2 i-DTEC EX 4x4 5dr
2013 (62 reg) | 32,000 miles
£14,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus Auto 4WD 5dr
2016 (66 reg) | 35,938 miles
£11,990
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 65,789 miles
£21,495
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC 160 EX 5dr
2018 (18 reg) | 11,256 miles
£16,995
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SR 5dr 2WD
2017 (17 reg) | 19,591 miles
£13,495
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr 2WD [Nav]
2016 (66 reg) | 38,884 miles
£2,990
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC ES 5dr
2007 (07 reg) | 96,775 miles