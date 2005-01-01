Honda Civic used cars for sale in Northern Ireland
With 92 used Honda Civic cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£26,635
£21,495
Save£5,140
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (Tech Pack) CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£19,405
£18,405
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SE (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Honda Civic cars for sale in Northern Ireland
£1,600
Honda Civic 2.2 i-CTDi Sport 5dr
2006 (06 reg) | 93,000 miles
£8,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport 5dr
2015 (15 reg) | 47,211 miles
£8,250
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 52,000 miles
£11,995
Honda Civic 1.6 I-DTEC SPORT 5d 118 BHP
2017 (66 reg) | 17,267 miles
£11,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (66 reg) | 28,132 miles
£3,990
Honda Civic 2.2 i-DTEC ES 5dr
2012 (61 reg) | 110,575 miles
£8,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (65 reg) | 57,000 miles
£13,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo SR 5dr
2018 (18 reg) | 9,768 miles
£8,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2015 (15 reg) | 51,704 miles
£17,350
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo 126 EX 5dr
2019 (68 reg) | 5,759 miles
£11,990
Honda Civic VTEC SE 1.0 5dr
2018 (18 reg) | 27,836 miles
£4,250
Honda Civic 1.4 I-VTEC TYPE S 3dr
2010 (10 reg) | 58,000 miles
£10,295
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr [Nav]
2016 (16 reg) | 26,842 miles
£6,394
Honda Civic I-VTEC SE 1.8 5dr
2013 (13 reg) | 47,416 miles
£6,995
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr
2015 (15 reg) | 95,258 miles
£17,999
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Sport 5dr 1.5 VTEC Turbo GPF Sport (s/s) 5dr
2019 (19 reg) | 4,499 miles
£10,295
Honda Civic 1.6 i-DTEC Sport (s/s) 5dr
2016 (66 reg) | 28,000 miles
£4,899
Honda Civic 2.0 i-VTEC Type R 3dr
2005 (55 reg) | 105,000 miles
£3,950
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2010 (10 reg) | 63,000 miles
£16,950
Honda Civic 1.5 Vtec Turbo Sport Plus 5Dr Cvt
2017 (17 reg) | 35,000 miles
£5,395
Honda Civic 1.4 i-VTEC SE 5dr
2014 (63 reg) | 54,350 miles
£16,775
Honda Civic I-DTEC SR REVERSE CAMERA SAT NAV 1.6 5dr
2019 (19 reg) | 6,038 miles
£11,095
Honda Civic 1.0 VTEC SR 5d 128 BHP
2017 (17 reg) | 41,000 miles
£15,995
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX 5dr
2018 (67 reg) | 9,101 miles