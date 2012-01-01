Audi A1 used cars for sale in Northern Ireland
With 62 used Audi A1 cars in Northern Ireland available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£21,215
£20,595
Save£620
Audi AUDI A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£23,560
£22,845
Save£715
Audi AUDI A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£20,460
£19,845
Save£615
Audi AUDI A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
Latest second hand Audi A1 cars for sale in Northern Ireland
£6,995
Audi A1 1.6 TDI SPORT 3d 103 BHP
2012 (12 reg) | 58,000 miles
£9,750
Audi A1 1.6 TDI S line Sportback 5dr
2014 (63 reg) | 45,466 miles
£10,250
Audi A1 1.4 TFSI Sport 3dr
2016 (66 reg) | 56,197 miles
£10,345
Audi A1 TFSI SPORT 1.0 3dr
2016 (65 reg) | 27,655 miles
£10,995
Audi A1 1.6 TDI S line Style Edition Sportback 5dr Diesel Manual (99 g/km, 104 bhp)
2015 (64 reg) | 46,000 miles
£9,995
Audi A1 SPORTBACK TFSI S LINE 1.4 5dr
2015 (15 reg) | 72,058 miles
£12,595
Audi A1 1.4 TFSI Sport 5dr
2016 (66 reg) | 22,373 miles
£11,990
Audi A1 1.6 Tdi Se 3Dr
2016 (66 reg) | 13,921 miles
£11,495
Audi A1 1.4 TFSI Sport (s/s) 3dr
2016 (66 reg) | 15,200 miles
£5,495
Audi A1 1.6 TDI Sport Sportback 5dr
2013 (13 reg) | 120,000 miles
£6,995
Audi A1 1.6 TDI SPORT 3d 103 BHP
2012 (12 reg) | 53,000 miles
£11,990
Audi A1 1.4 Tfsi Sport 5Dr
2017 (66 reg) | 25,867 miles
£12,683
Audi A1 1.0 TFSI Sport 5dr
2017 (67 reg) | 13,450 miles
£6,995
Audi A1 1.4 Tfsi Sport 3Dr
2012 (12 reg) | 62,000 miles
£12,495
Audi A1 1.6 TDI S Line 3dr S Tronic
2016 (16 reg) | 19,713 miles
£11,995
Audi A1 1.0 SPORTBACK TFSI SPORT 5d 93 BHP
2017 (17 reg) | 19,031 miles
£9,750
Audi A1 SE TFSI 1.0 3dr
2016 | 30,822 miles
£12,490
Audi A1 TFSI S LINE 1.4 3dr
2016 (65 reg) | 24,439 miles
£4,900
Audi A1 1.6 TDI Sport 3dr
2011 (11 reg) | 113,000 miles
£13,267
Audi A1 1.4 TFSI Sport 5dr
2017 (17 reg) | 20,200 miles
£10,494
Audi A1 TFSI SPORT 1.0 3dr
2016 (16 reg) | 38,201 miles
£12,395
Audi A1 1.6 TDI S Line 3dr S Tronic
2016 (16 reg) | 18,000 miles
£6,990
Audi A1 1.4 TFSI Sport 3dr
2011 (11 reg) | 43,336 miles
£11,485
Audi A1 1.6 TDI Sport 3dr
2017 (66 reg) | 29,858 miles