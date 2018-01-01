Hyundai Kona used cars for sale in North West
With 47 used Hyundai Kona cars in North West available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£18,555
£18,000
Save£555
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
RRP£27,760
£26,680
Save£1,080
Hyundai Kona 1.6 h-GDi Premium SE DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£24,081
£23,611
Save£470
Hyundai Kona 1.6 h-GDi Premium DCT (s/s) 5dr
5 door Automatic Hybrid – Petrol/Electric SUV
RRP£19,120
£16,120
Save£3,000
Hyundai Kona 1.0 T-GDi Play (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol SUV
Latest second hand Hyundai Kona cars for sale in North West
£13,989
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr - Del Mileage, Save £4,556
2019 (69 reg) | 51 miles
£16,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr
2018 (18 reg) | 4,647 miles
£20,499
Hyundai Kona 1.6T GDi Iron Man Edition 5dr DCT
2019 (19 reg) | 3,492 miles
£13,980
Hyundai Kona SE 1.0 5dr
2018 (18 reg) | 7,206 miles
£12,980
Hyundai Kona SE 1.0 5dr
2017 (67 reg) | 8,272 miles
£21,995
Hyundai Kona 1.6T GDi Iron Man Edition 5dr DCT- Delivery Mileage, Save £6,000
2019 (69 reg) | 10 miles
£13,999
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£14,750
Hyundai Kona 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr - NAV - CAMERA - BLUETOOTH
2018 (68 reg) | 9,412 miles
£34,685
Hyundai Kona 150kW Premium 64kWh 5dr Auto
2019 (69 reg) | 250 miles
£14,375
Hyundai Kona 1.0 PREMIUM 5d 118 BHP UK'S LARGEST INDOOR HEATED SHOWROOM
2018 (68 reg) | 15,650 miles
£13,999
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr - DELIVERY MILEAGE - SAVE £4556 FROM NEW RRP
2019 (69 reg) | 10 miles
£13,989
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr - Del Mileage, Save £4,556
2019 (69 reg) | 10 miles
£13,989
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr - Del Mileage, Save £4,556
2019 (69 reg) | 10 miles
£13,989
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr - Del Mileage, Save £4,556
2019 (69 reg) | 10 miles
£12,990
Hyundai Kona 1.0 PREMIUM 5d-2 OWNERS-BLUETOOTH-CRUISE CONTROL-SATNAV-REVERSE CAMERA-DAB
2017 (67 reg) | 12,000 miles
£19,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr - DELIVERY MILEAGE - HUGE SAVING FROM NEW
2019 (69 reg) | 50 miles
£15,999
Hyundai Kona 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr
2019 (68 reg) | 5,500 miles
£16,499
Hyundai Kona 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr
2018 (18 reg) | 8,148 miles
£24,795
Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid Premium SE 5dr DCT
2019 (69 reg) | 100 miles
£16,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£16,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£16,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr
2019 (69 reg) | 14 miles
£16,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr
2019 (69 reg) | 10 miles
£16,000
Hyundai Kona 1.0T GDi Play Edition 5dr
2019 (69 reg) | 7 miles