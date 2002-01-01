Honda used cars for sale in North East
With 153 used Honda cars in North East available on Auto Trader, we have the largest range of cars for sale available across the UK.Search
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RRP£28,155
£22,655
Save£5,500
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX Auto (s/s) 4dr
4 door Automatic Diesel Saloon
RRP£19,970
£18,570
Save£1,400
Honda Jazz 1.3 i-VTEC EX Navi CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
RRP£26,370
£25,370
Save£1,000
Honda Civic 1.0 VTEC Turbo EX (s/s) 5dr
5 door Manual Petrol Hatchback
RRP£16,340
£16,000
Save£340
Honda Jazz 1.3 i-VTEC S CVT (s/s) 5dr
5 door Automatic Petrol Hatchback
Latest second hand Honda cars for sale in North East
£2,995
Honda Cr-V 2.2 I-CTDI ES 5d 139 BHP ***MOT+SERVICE+AA COVER+WARRANTY***
2007 (07 reg) | 116,500 miles
£11,495
Honda Jazz 1.3 EX 5dr Petrol Hatchback
2017 (67 reg) | 9,290 miles
£2,150
Honda Cr-V 2.2 i-CDTi ES 5dr
2008 (08 reg) | 134,355 miles
£3,999
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2012 (12 reg) | 106,000 miles
£19,194
Honda Jazz 1.3 i-VTEC SE Navi 5dr CVT Petrol Hatchback
2019 (69 reg) | 492 miles
£23,994
Honda Civic 1.6 i-DTEC SR 4dr Diesel Saloon
2019 (69 reg) | 1,584 miles
£5,300
Honda Jazz 1.4 i-VTEC EX 5dr CVT
2011 (11 reg) | 64,699 miles
£4,290
Honda Cr-Z 1.5 IMA S 3dr
2011 (11 reg) | 82,679 miles
£1,799
Honda Jazz 1.2 i-DSI S 5dr
2008 (58 reg) | 92,000 miles
£6,499
Honda Civic 1.6 i-DTEC SE Plus 5dr (DAB/Premium Audio)
2014 (63 reg) | 76,390 miles
£595
Honda Jazz 1.4 i-DSI SE 5dr
2002 (52 reg) | 115,000 miles
£6,000
Honda Stepwagon 2.0 5dr
2007 (07 reg) | 65,000 miles
£17,941
Honda Cr-V 1.6 i-DTEC Black Edition 5dr Diesel Estate
2017 (17 reg) | 14,620 miles
£3,999
Honda Civic 2.2 i-CTDi Type S GT 3dr
2009 (59 reg) | 85,000 miles
£2,500
Honda Accord 2.0 i-VTEC Executive Tourer 5dr
2004 (04 reg) | 69,500 miles
£3,499
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2009 (09 reg) | 68,053 miles
£15,000
Honda Cr-V 2.0 i-VTEC SR 5dr
2016 (16 reg) | 29,037 miles
£795
Honda Fr-V 2.0 i-VTEC Sport MPV 5dr Petrol Manual (199 g/km, 148 bhp)
2005 (55 reg) | 184,000 miles
£2,999
Honda Jazz 1.4 ES 5dr
2010 (59 reg) | 93,600 miles
£28,995
Honda Civic Type R 2.0 VTEC Turbo Type R GT 5dr Petrol Hatchback
2019 (19 reg) | 6,674 miles
£2,650
Honda Civic 1.8 i-VTEC SE 5dr
2006 (56 reg) | 68,828 miles
£16,495
Honda Civic 1.6 i-DTEC EX 5dr Diesel Hatchback
2018 (68 reg) | 13,944 miles
£31,995
Honda Cr-V 1.5 VTEC Turbo SR 5dr Petrol Estate
2019 (69 reg) | 3,492 miles
£3,999
Honda Jazz 1.4 i-VTEC ES 5dr
2012 (12 reg) | 62,000 miles